VIDEO: Modri angel rešil motorista v prepadu

VELEBIT – Mami, zelo sem ponosna nate. Ti si moj heroj!« Takšno zahvalo je od hčerke dobila 36-letna hrvaška policistka Petra Mitrović zaradi reševanja 33-letnega hrvaškega motorista. Ta je med vožnjo po ovinkasti cesti pod Velebitom v kraju Modrič zaradi prevelike hitrosti zletel s ceste v prepad, poln špičastih skal. Ko je Mitrovićeva prišla na kraj nesreče, se je brez pomisleka spustila do ponesrečenca, ki je tudi voznik rešilca, in ga vse do prihoda reševalcev poskušala ohraniti pri zavesti. Dobro se je zavedala, da ga nikakor ne sme premikati, saj se je bala, da ima morda poškodovan vrat ali hrbtenico. »Samo en premik ga lahko naredi invalida ali ga celo stane življenje,« je pomislila in se vprašala: »S čim naj ga imobiliziram, saj nimam nič pri sebi?« Nič, si je mislila, ga bom pa s svojim telesom. »Počepnila sem in svojo levo nogo postavila pod njegovo zatilje, spustila sem roke in ga držala. Vprašal me je, kaj se je zgodilo. Odgovorila sem mu, da je zletel s ceste,« se spominja hrabra policistka. »Opazila sem, da ima poškodovano nogo, vprašala sem ga, ali čuti kakšne bolečine. ´Noga me boli,´ mi je odgovoril in se namenil dvigniti, kot da bi hotel vstati. Rekla sem mu, da naj se umiri, in ga držala za roko.«



Moški je nato padel v šok in začel govoriti, kako ga bolijo zobje. Mitrovićeva je medtem pogledala okoli sebe, in ker ni videla krvi, ga je poskušala pomiriti. Pozneje so lahko videli, da si je moški pri padcu dejansko polomil zobe, saj je njihove ostanke izpljunil v čelado. »Skupaj sva tam preživela veliko časa. Zdelo se mi je, kot da je minilo celo leto. Ves čas sem se trudila, da ne bi zaspal, in ga spraševala, kako mu je ime, od kod je, ali je poročen, ima otroke... Po glavi so se mi motala navodila iz prve pomoči in razmišljala sem, kaj moram narediti, če se mu stanje poslabša, če začne bruhati, kako ga obrniti na bok, mu sneti čelado. Samo da ne bi padel v šok,« je trenutke podoživljala policistka.



»Poškodovani motorist me je pozneje poklical in se mi zahvalil za pomoč v svojem imenu in v imenu njegove družine. Povedal mi je, da mu ni lahko in da ga čakata dve operaciji,« je še povedala policistka, ki ne bo nikoli pozabila besed motorista po tem, ko so ga uspešno izvlekli iz prepada in ga spravili v reševalno vozilo: »Živ sem. Živ sem!«