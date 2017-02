VIDEO: Množična evakuacija. Velikanski jez grozi, da bo popustil

LOS ANGELES – Oblasti v Kaliforniji so v nedeljo izdale ukaz za evakuacijo približno 160.000 ljudi, saj zaradi obilnih padavin grozi nenadzorovano razlitje vode iz bližnjega jezu Oroville. Velike količine vode morajo zaradi poškodbe glavnega prepusta spuščati prek pomožnega, ki pa bi lahko pod velikim pritiskom vsak hip popustil, svarijo pristojni.

Ukaz za evakuacijo velja za niže ležeča območja v bližini jezu, kot vzrok pa so navedli »nevarno situacijo« na jezu, ki je najvišji v ZDA. Po uradnih podatkih na ogroženem območju živi okrog 160.000 ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Glavni prepust je močno poškodovan zaradi erozije, zato so morali pristojni po obilnem deževju odpreti zasilnega, prek katerega se steka odvečna voda. V nedeljo je lokalni šerifov urad posvaril, da je tudi ta utrpel škodo, kar bi lahko vodilo v nenadzorovan izliv vode.

Sprva so sicer napovedovali, da bi se lahko to zgodilo že zelo kmalu, na večerni novinarski konferenci pa so nato pomirili, da se je količina vode, ki jo spuščajo prek prepusta, zmanjšala. Sam jez, ki je ločena struktura, je medtem popolnoma nepoškodovan, so zagotovile oblasti v Kaliforniji.

Gladina vode v jezeru Oroville se je to zimo zaradi obilnih padavin, ki so prišle po več letih suše, močno dvignila. Zasilni prepust so tokrat uporabili prvič v nekaj manj kot 50 letih uporabe 230 metrov visokega jezu.