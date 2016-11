VIDEO: Množica ponorela zaradi Melanie Trump

Slovenka Melania Trump, ki se je spomnite pod imenom Melanija Knavs, je med kampanjo v Pensilvaniji prvič stopila pred javnost brez svojega moža Donalda Trumpa ter sama osebno nagovorila volivce. To se je zgodilo le pet dni pred volitvami, ob prihodu na oder pa je Slovenka v zrak dvignila dva prsta (kazalec in sredinec). Ob njenih korakih so zavrteli ameriško himno, kar je mnogim dvignilo kocine pokonci. Številni so ob njenem prihodu vpili, da jo imajo radi.

Njene besede, da zna njen mož dvigniti veliko prahu, so nasmejale množico, vedno znova pa je poudarjala, da Donald Trump, s katerim se poznata že 18 let, verjame v Ameriko, v ljudi, ki so Amerika, in da je mogoče Ameriko spet narediti veliko. Povedala je, da je odrasla v majhni, takrat komunistični državi Sloveniji, v kraju ob reki in gozdu. Tam je slišala o Ameriki. O državi, kjer se sanje uresničujejo. Spregovorila je tudi o modi, o tem, kako je odraščala in kako je želela postati Američanka. Po desetletju procesov, veliko vizah in zelenih kartah ter po opravljenem testu ji je to tudi uspelo. Postala je državljanka Amerike. »To je največji privilegij. Jaz sem migrantka. In verjemite mi, da nihče svobode in možnosti uresničitve sanj v Ameriki ne ceni bolj kot jaz. To vam pravim kot neodvisna ženska in kot migrantka,« je bila jasna.

Poudarila je, da njen mož lahko naredi spremembe. Donald je vedel, da ne more le gledati, kaj se dogaja v državi. In takrat se je ta kampanja, to gibanje začelo. Množica je začela vpiti Trump, Trump, Trump, Melanii pa se je ob tem izrisal nasmešek na obrazu.

Kakšna prva dama bo?

»Čast in privilegij mi bo služiti tej državi,« pravi Melania, ki je polno zaposlena z vzgojo sina Barrona. Skrbi jo za otroke, opozarja na družabna omrežja, ki so lahko koristna, a hkrati izpostavlja njihovo zlorabo.

Za govor Slovenke, ki utegne postati prva dama ZDA in skupaj z možem zasesti Belo hišo, previjte posnetek na 1:00:25.