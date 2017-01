VIDEO: Med kampanjo sta se skoraj poklala, zdaj pa Trump šokiral

WASHINGTON – »Nekaj sem želel povedati. Zelo sem počaščen, ko sem slišal, da prideta danes tudi predsednik Bill Clinton in ministrica Hilary Clinton. In mislim, da je prav, da rečem ...« je začel govor novi predsednik ZDA Donald Trump, po vsej dvorani pa se je razlegel gromek aplavz.

»Rad bi, da vstanete,« je ploskajočemu občinstvu dejal Trump in vsi so brez pomisleka vstali in se poklonili Hilary in Billu. Tudi sam jima je zaploskal in povedal, da ju zelo spoštuje.

Je torej bilo v predsedniški kampanji, v kateri je izrekel marsikaj ogabnega, res dovoljeno vse?