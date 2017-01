VIDEO: Limuzina s Trumpovimi se je ustavila, varnostniki so jo obkrožili

Predsedniška limuzina zver (angleško beast), ki ameriškemu predsedniku in sopotnikom nudi varnost pred zunanjimi vplivi, se je na aveniji Pensilvanija ustavila. Varnostnikov je bilo okoli nje polno, za postavljeno ograjo pa so bili podporniki in nasprotniki novega predsednika. Ne glede na to so se vrata črne zveri nenadoma odprla, iz nje pa so izstopili trije Trumpi: Donald, Melania in mladi mož Barron.

Sledila sta sprehod po omenjeni aveniji in mahanje mimoidočim. Nekateri od njih so v rokah držali plakate z napisi »najslabši predsednik vseh časov«, »nisi moj predsednik«, »dokaži, da si lahko moj predsednik«, opaziti pa je bilo tudi fotografijo, na kateri je bil nacist s Trumpovim obrazom.