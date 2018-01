VIDEO: Ledeni pekel: prizori, ki so osupnili pri –42 stopinj

ASTANA – Polarni mraz je zajel Kazahstan, kjer zadnjih nekaj dni prebivalci preživljajo pravi ledeni pekel. Temperature so se spustile celo do –42 stopinj Celzija, od 21. januarja pa se ljudje borijo tudi s snežnimi nevihtami in z močnimi vetrovi, zaradi katerih je občutek mraza še toliko večji.

V petek zjutraj so se temperature nekoliko dvignile, celo sonce je pokukalo izza oblakov, vendar so prebivalci ob prizorih, ki so jih pričakali zunaj, otrpnili. Na stotine psov, mačk in ostalih živali je bilo namreč zamrznjenih na ulicah, vse skupaj je bilo pravzaprav videti, kot bi nekdo ustavil čas.

Kazahstanci pravijo, da že 11 let niso doživeli take zime.