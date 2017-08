VIDEO: Kot da sneži: tako je pri sosedih toča prekrila mesto

VALDAGNO – Po hudi vročini, ki je pustošila po osrednji in zahodni Evropi, te dni nebo ni prizanašalo z drugačnimi ekstremi.

Na območju Benečije v Italiji je padala toča, ki je ulice mesta Valdagno, pobelila kot bi bil snežni metež. Poglejte posnetek, ki je res neverjeten.



Mesto je v soboto zvečer doživelo pravo vremensko ujmo, italijanski mediji pa ne poročajo o žrtvah. Veliko dela pa so imeli gasilci, ki so čistili ulice, na katere so padala drevesa, in črpali meteorno vodo.



Kot smo poročali, je neurje močno prizadelo tudi hrvaško Istro.