VIDEO: Kopalci ganjeni nad nevsakdanjimi prizori pri Malem Lošinju

MALI LOŠINJ – Hrvaški inštitut za raziskave in zaščito morja Plavi svijet je danes potrdil, da so v nedeljo spremljali brazdasta kita (Balaenoptera physalus), ki so ju zasledili zahodno od otoka Lošinj. Kot so sporočili, gre za odrasli živali, veliki med 17 in 18 metri, ki sta plavali proti jugu.

Navajajo, da so kita opazovali približno dve uri. Plavala sta s hitrostjo od treh do štirih vozlov, na morski gladini pa sta se pojavila vsakih deset do 15 minut. Na površju sta se zadržala povprečno minuto, preden sta se znova potopila. Ocenili so, da sta živali v dobri formi.

Med opazovanjem so zbirali informacije o obnašanju kitov in vzorce njihove odpadle kože za gensko analizo. Prav tako so naredili vrsto fotografij za fotoidentifikacijo. Fotografije bodo poslali kolegom v Italiji, da bi pojasnili migracije kitov v Sredozemskemu morju.

Brazdasti kit je druga največja žival na svetu, v oceanih pa lahko doseže dolžino do 27 metrov. V Sredozemskemu morju so nekoliko manjši, med 20 in 23 metri, in so uvrščeni na seznam ogroženih vrst.

V Jadranu se običajno pojavijo vsako leto, posebej konec poletja in tudi med njim, odvisno od pojava večje količine planktonskih rakcev, s katerimi se hranijo.

Večinoma so sivo-rjave barve po hrbtu ter bele po trebuhu. Zanimivo je, da je spodnja čeljust brazdastega kita temna z leve strani ter svetla z desne. Take barve zagotavljajo njihovo manjšo vidnost med prehranjevanjem. Po znanih podatkih lahko živijo tudi več kot 100 let, je še pojasnil Plavi svijet na svoji spletni strani.

Poudarili so, da so kiti miroljubni ter za ljudi povsem nenevarni, če se jim ne približujemo in jih ne vznemirjamo. Na Hrvaškem so zakonsko prepovedali vznemirjanje, maltretiranje in preganjanje kitov.