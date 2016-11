VIDEO: Klovn umrl pred televizijo

Več kot 60 let je po vsej obli trosil smeh in veselje. S svojimi vragolijami in norčijami, zabeljenimi z akrobacijami, je še najbolj spominjal na igriv sončni žarek, da se ga vzdevek Sončni klovn, ki mu ga je nadela francoska novinarka Jaqueline Cartier, ni prijel zaman. Zdaj pa bo smeh vsaj malce potihnil, saj je ruski klovn in vsesplošni cirkuški artist Oleg Konstantinovich Popov v 87. letu za vedno nehal razveseljevati vse okoli sebe. Mirno, v naslanjaču pred televizijo hotelske sobe, je utonil v večni spanec.



Večino življenja je počel to, v čemer je bil odličen in v čemer je neizmerno užival. V ruskem mestu Virubovo rojeni Oleg se je namreč pri 15 letih vpisal v moskovsko cirkuško šolo, se tam potopil v svet žongliranja, hoje po vrvi in drugih cirkuških akrobacij ter spretnosti, nato pa se sredi 50. let minulega stoletja po začetnih nastopih po podeželju priključil moskovskemu mestnemu cirkusu. To je bilo zanj komaj odskočna deska, s katere se je pognal čez meje in kot blisk zavzel svet. Kot večno nasmejani in brezmejno naivni klovn, ki je v nastope vključeval prvine hoje po vrvi, žongliranja in pantomime, se je usidral v ljudsko zavest, njegov doprinos sferam smeha pa so prepoznali tudi leta 1981 na mednarodnem cirkuškem festivalu v Monte Carlu, kjer so se mu poklonili z v cirkuških krogih neizmerno zaželenim priznanjem zlati klovn.



Sprva se je uveljavil znotraj meja svoje domovine, kjer so mu že leta 1969 podelili naziv ljudskega umetnika Sovjetske zveze. A je nato leta 1991 našel stalni dom v bavarskem mestecu Egloffstein. Toda kljub temu bi za resnični dom morda lahko imenoval kar ves svet, saj je s svojim darom hodil po vsej Zemlji in razveseljeval ljudi vse do smrti. Umrl je namreč prav med turnejo, menda zaradi odpovedi srca. »Umrl je v Rostovu na Donu, kjer je bil na turneji,« je povedal Edgar Zapashny, direktor moskovskega cirkusa, ki se z njegovo hčerko – ta živi v Nemčiji – še dogovarja, kje in kdaj se bo svet lahko poslovil od enega zadnjih večjih cirkuških klovnov.