VIDEO: Kinder jajčka so preplavila obalo

BERLIN – Velika noč je letos pohitela, no, vsaj na Langeoogu, majhnem nemškem otoku v Severnem morju. Silovito neurje Axel je povzročilo najhujše poplave na nemški severni obali po letu 2006, na obalo Langeooga pa je naplavilo na tisoče plastičnih jajčk. Na veliko veselje najmlajših je bila prav v vsakem še majhna plastična igračka.



Jajca – navodila so bila zapisana v ruščini – so najverjetneje s petih kontejnerjev, ki jih je v boju z valovi zgubila tovorna ladja na poti proti nemškemu pristanišču Bremerhaven. Nemška javna



televizija NDR je poročala, da so otoške oblasti kmalu po odkritju na pomoč poklicale strokovnjake. Otoški župan Uwe Garrels se je namreč odločil za pomoč najmlajših, otrok iz lokalnih vrtcev, ki bodo – še preden bo plastika postala nevarna za divje živali – pomagali pobrati barvni zaklad, vsak pa bo lahko nabral jajčk, kolikor bo hotel oziroma zmogel. »Jajca presenečenja so si utrla pot na svobodo,« je povedal Garrels. No, otroci so se veselili igračk in se verjetno hkrati žalostili, ker je plastična jajčka na obalo naplavilo brez čokoladnega plaščka. So pa zato bile poleg njih vrečke s figuricami Lego Star Wars.



»Jajčk je verjetno več kot 100.000,« je še povedal župan. In še, da lahko vsako tuje podjetje, ki bi tej rešitvi rado nasprotovalo, priskoči na pomoč pri »pobiranju majhnih plastičnih vrečic in drugega materiala«, ki jih je naplavilo na obalo skupaj z jajci in zdaj v dolžini več kilometrov onesnažujejo okolje in so nevarni za živali.