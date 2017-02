VIDEO: Kim Džong Un izziva Trumpa, izstrelil je raketo

PJONGJANG – Severna Koreja je danes izstrelila raketo srednjega dosega. Pot je končala v japonskem morju in ni povzročila škode. Šlo naj bi sicer za severnokorejsko provokacijo, uperjeno proti novemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu in japonskemu premierju Šinzu Abeju, ki se sestajata na Floridi. Oba sta izstrelitev rakete obsodila.

ZDA stoji za Japonsko

Kot je sporočilo ameriško strateško poveljstvo, je Severna Koreja raketo izstrelila iz mesta Kusong na severozahodu države. Šlo je za balistično raketo srednjega dosega in ne medcelinsko raketo, s kakršno je Pjongjang v zadnjem času grozil, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kot prvi so na izstrelitev rakete opozorili v Južni Koreji, kjer so pojasnili, da je bila raketa izstreljena nekaj pred 8. uro po lokalnem času (okoli 0.30 po srednjeevropskem). Tudi v Južni Koreji so izstrelitev rakete obsodili.

To sta storila tudi Trump in Abe. Slednji je v Trumpovem letovišču Mar-a-Lago na Floridi ocenil, da gre za absolutno nedopustno dejanje Severne Koreje in očitno kršitev resolucij Varnostnega sveta Združenih narodov (VS ZN). Trump pa je Abeju zagotovil, da ima stoodstotno podporo Washingtona. »Želim, da se vsi zavedajo in vedo, da ZDA stoodstotno stojijo za Japonsko, veliko zaveznico,« je dejal ameriški predsednik.

Obseden z orožjem

V Južni Koreji so še opozorili, da izstrelitev severnokorejske rakete ni le »eksplicitna in jasna kršitev resolucij VS ZN, ampak velika grožnja miru in stabilnosti na Korejskem polotoku in v mednarodni skupnosti kot celoti«.

»To kaže iracionalnost režima Kim Džong Una, ki je fanatično obseden z razvojem jedrskega orožja in raket,« je v izjavi za javnost še zapisalo južnokorejsko zunanje ministrstvo.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je novo izstrelitev rakete napovedal že v svojem novoletnem nagovoru narodu. Tedaj je zagrozil zlasti ZDA in Trumpu, ki se je pripravljal na prevzem položaja, da je Severna Koreja sposobna s svojimi raketami dolgega dosega doseči tudi območje celinske Amerike.