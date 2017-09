VIDEO: Katastrofa jih je zadela, za Irmo ostaja uničenje

WASHINGTON – Orkan Irma je v sredo na Karibih povzročil opustošenje. Najhuje je na otokih Barbuda ter St. Barthelemy in St. Martin, od koder poročajo po zadnjih podatkih o skupno sedmih smrtnih žrtvah. Orkan je v sredo ponoči dosegel severno obalo Portorika. Po napovedih bi se lahko kasneje obrnil proti jugu Floride, kjer poteka evakuacija ogroženih območij.

Na francoskem delu otoka St. Martin je orkan najvišje, pete stopnje, po do zdaj znanih podatkih zahteval najmanj šest smrtnih žrtev in povzročil 95-odstotno uničenje.

»Gre za veliko katastrofo. 95 odstotkov otoka je uničenih,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal prvi mož otoka Daniel Gibbs.

Irma je orkan pete kategorije s hitrostjo vetrov najmanj 290 kilometrov na uro in se pomika naprej proti Kubi, nato pa naj bi zavil proti severu in dosegel Florido.

Podobno je na otoku Barbuda, od koder poročajo o smrtni žrtvi. Umrl je dojenček. Prav tako je uničenih 95 odstotkov vseh posesti. Barbuda je dobesedno v ruševinah, je dejal tamkajšnji premier Gaston Browne. Po njegovi oceni naj bi orkan povzročil za okoli 150 milijonov dolarjev škode.

Irma je prizadela tudi obubožani in zadolženi Portoriko, kjer 14 bolnišnic deluje na generatorje. Brez elektrike je v Portoriku sicer 900.000 ljudi, 50.000 pa brez pitne vode.

Tako velik orkan je otok nazadnje prizadel leta 1928. San Felipe je takrat v Guadeloupeju, Portoriku in na Floridi zahteval 2748 smrtnih žrtev. Na poti Irme so bili tudi Ameriški deviški otoki, od koder prav tako poročajo o veliki škodi, ter druga karibska otočja.

Premik proti Floridi

Orkan, ki s seboj prinaša veter s hitrostjo 295 kilometrov na uro, naj bi danes dosegel severni rob Dominikanske republike in Haiti, nato pa naj bi se premaknil proti Kubi in Floridi. Ocenjujejo, da bo na Floridi zaradi orkana Irma največja škoda, ker je ameriška zvezna država gosteje poseljena in bolj razvita od vseh drugih ozemelj na poti Irme.

Po napovedih naj bi orkan Irma Florido dosegel v noči na soboto. Pristojne oblasti so že odredile evakuacijo za nekatere predele milijonskega mesta Miami na jugu zvezne države, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Predsednik ZDA Donald Trump je za Portoriko in Ameriške deviške otoke razglasil izredne razmere, kar pomeni, da lahko začne pritekati zvezna pomoč. Trump in prva dama Melania sta v sredo sporočila, da sta za obnovo po orkanu Harvey, ki je 25. avgusta prizadel Teksas, namenila milijon dolarjev lastnega premoženja.

Predstavniški dom kongresa je potrdil 7,9 milijarde dolarjev pomoči za obnovo, kmalu pa bo enako storil še senat, nakar bo potrebno podobno še za posledice Irme.

Najdražje neurje v zgodovini

Na Floridi se bo v petek aktivirala nacionalna garda, ukazane so evakuacije ogroženih območij na predvideni poti orkana, Bahami so evakuirali šest otokov na jugu države, Irma pa lahko doseže po Floridi še Georgio in Južno ter Severno Karolino, s čimer bo postala ne le ena od največjih neviht v Atlantiku, ampak tudi najdražja v zgodovini ZDA.

Ob tem sta se v Atlantiku oblikovala še dva orkana in sicer Katia, ki bo v petek najverjetneje v Mehiškem zalivu dosegla obalo Mehike pri mestu Veracruz. Daleč na vzhodu se je sredi oceana oblikoval orkan Jose, ki za zdaj ne ogroža nobenega ozemlja, se pa to lahko še spremeni. Katia za zdaj piha s hitrostjo vetra 130 kilometrov na uro, Jose pa 140 kilometrov na uro.

Po ocenah Združenih narodov naj bi v prihodnjih dneh posledice orkana občutilo do 37 milijonov ljudi.