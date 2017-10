VIDEO: Katalonec: »Svet ne pozna resnice«, zapor za premierja

BARCELONA – Kar milijon mirnih protestnikov je po nekaterih podatkih v nedeljo preplavilo ulice katalonske Barcelone. Prvič je šlo za shod proti neodvisnosti, potem ko so v preteklih tednih ulice zavzeli zagovorniki samostojne Katalonije. Mirno, brez incidentov so vzklikali gesla za združeno Španijo, najbolj sta odmevala tisti »Španec sem« in Katalonija je Španija!«

»Ni celotna Katalonija za neodvisnost,« je dejal za New York Times odvetnik Jose Manuel Alaminos in dodal, da bi moral regijski predsednik vlade Carles Puigdemont predstavljati prav vse, ne pa siliti k neodvisnosti. »Seveda smo tudi Katalonci, svet ne pozna resnice!«



Zahtevajo zapor za katalonskega premierja



Nekateri protestniki so pozvali tudi, naj katalonskega premierja zaprejo zaradi izvedbe nezakonitega referenduma, na katerem so sicer volivci ob 43-odstotni udeležbi z 90-odstotno večino podprli samostojnost Katalonije. Že pred samim protestom so se ljudje zbrali tudi pred sedežem paravojaške enote španske policije Guardia Civil, ki je pred enim tednom z nasilnim ukrepanjem skušala preprečiti glasovanje. V nasilju je bilo ranjenih več kot 800 ljudi. »To je naša policija!« in »Niste sami!« so danes vzklikali podporniki.

Javnomnenjska raziskava, ki jo je objavil konservativni časnik La Razon, sicer kaže, da neodvisnosti najbogatejše španske pokrajine nasprotuje 79,4 odstotka Špancev in 58,9 odstotka Kataloncev.



Skrajni desničarji pokvarili miren shod



Kot poroča Daily Mail, je med mirnimi protestniki, ki so za Španijo in proti neodvisni Kataloniji, nemir povzročala le skrajna desničarska skupina, ki je visoko dvigovala roke in s fašističnimi vzkliki kvarila podobo mirnih protestov. Kot še pišejo mediji, so skrajni desničarji ves dan popivali po lokalih v Barceloni, potem pa v podporo ravnanju policije pred tednom dni nekoliko zaostrili mirni shod.