VIDEO: Kaj se dogaja s Hillary? Pred avtom je skoraj omedlela

WASHINGTON – Demokratska kandidatka za ameriško predsednico Hillary Clinton na komemoraciji, v spomin žrtvam terorističnega napada na ZDA pred 15 leti, ni ostala do konca: spominsko slovesnost je nenadoma in nepričakovano zapustila.



Nekdanji prvi dami je postalo slabo in varnostniki so jo pospremil v kombi, s katerim se je pripeljala. No, kmalu je postalo jasno, da ne gre za nič hudega: Clintonovi so v petek diagnosticirali pljučnico, prav ta pa je bila kriva za slabost in nenadni odhod s t. i. točke nič v New Yorku. Odpeljali so jo na Manhattan, kjer živi njena hči Chelsea, po kratkem času pa je odšla domov v Chappaquai in novinarjem povedala, da se počuti odlično.



Dr. Lisa Bardack, njena zdravnica, je povedala, da so ji v petek predpisali antibiotike, med spominsko slovesnostjo pa ji je postalo slabo zaradi vročine in dehidracije. »Kašljala je zaradi alergije. Ker je kašelj vztrajal, smo v petek med pregledom ugotovili, da ima pljučnico,« je povedala Bardackova in še, da ji je svetovala počitek in da Clintonova dobro okreva. Predstavnik kampanje Clintonove pa je pristavil, da so zaradi zdravstvenega stanja odpovedali dvodnevno potovanje v Kalifornijo. No, avgusta je Bardackova povedala, da je Clintonova odličnega zdravja in da je v stanju opravljati predsedniško funkcijo.



Zato ni presenetljivo, da so slabost Clintonove s pridom izkoristili pripadniki republikanskega kandidata za predsednika Donalda Trumpa, ki se glasno sprašujejo o njenem zdravstvenem stanju, seveda v povezavi s funkcijo, za katero se poteguje. Njeni predstavniki so namigovanja že označili za teorije zarote. »Po tistem, ko so ji diagnosticirali pljučnico, je bila Clintonova na dveurnem sestanku o nacionalni varnosti, potem na novinarski konferenci, nato pa je bila uro in pol še na spominski slovesnosti v New Yorku,« je dejal Peter Daou. Na slovesnosti je bil tudi Trump, ki že mesece ponavlja, da ima 68-letna protikandidatka težave z zdravjem, zaradi česar ne more biti izbrana za predsednico.