VIDEO: Jokali boste: umirajoči ženi še zadnjič pove, da jo ima rad

Laura (92) in Howard (93) sta bila poročena 73 let. Ko je umirala, ji je Howard na smrti postelji skozi solze še zadnjič izpovedal ljubezen. Pel ji je njeno najljubšo pesem You never know in ji govoril, da jo ima rad. In Laura je pokazala, da ji je všeč, kar počne, in vse v sobi celo nasmejala ...