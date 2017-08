VIDEO: Jih bo zadelo najhujše? Poglejte, kako je v bližini orkana

WASHINGTON – Orkan Harvey je v petek zvečer dosegel ameriško zvezno državo Teksas, potem ko se je okrepil nevarno četrto stopnjo. Obalo je dosegel s sunki vetra do 215 kilometrov na uro in z močnim dežjem. Bojijo se, da bo to najhujša nevihta v ZDA po 12 letih, ki bo prinesla katastrofalne poplave in tudi do štiri metre visoke valove.

Naravna katastrofa

Ameriški predsednik Donald Trump je že podpisal ukaz o razglasitvi naravne katastrofe v zvezni državi in s tem sprostil zvezna sredstva za najbolj prizadeta območja, poroča britanski BBC.

Guverner Teksasa Greg Abbott je opozoril na možnost rekordnih poplav v več regijah. Za številna območja ob obali so sicer oblasti že v petek odredile obvezno evakuacijo.

Nevihta je v kraju Corpus Christi že lomila drevesa, več tisoč ljudi pa je zapustilo svoje domove. V tem kraju so sicer tudi nekatere največje ameriške rafinerije. Župan bližnjega mesta Rockport Patrick Rios je prebivalce tega mesta z okoli 10.000 prebivalci k pozval takojšnji evakuaciji, če tega še niso storili. Ameriška televizija CBS medtem poroča, da so v centru za starejše v mestu ujeti ljudje, potem ko se je porušila streha in reševalci ne morejo do njih.

Guverner Abbot je opozoril, da Teksasu grozi obsežna naravna nesreča in da je za pomoč prizadetim že aktiviral 1000 pripadnikov narodne garde.

Njegova pot je negotova

Nacionalni center za orkane je opozoril, da bi Harvey lahko povzročil smrtno nevarne poplave v Houstonu in okolici. Vremenoslovci so povedali, da je pot orkana negotova, pričakovati pa je, da bo v nekaj urah dosegel notranjost Teksasa. Opozorili so tudi na zelo močan veter.

To bo verjetno najmočnejši orkan, kar jih je doseglo ZDA od oktobra 2005.