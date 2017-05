VIDEO: To je zmagovalec letošnje Evrovizije!

Portugalec Salvador Sobral (27) je veliki zmagovalec letošnje Evrovizije. S čutno balado in pristnostjo je očitno povsem očaral evrovizijske navdušence po vsej Evropi. Pesem Amar pelos Dois je že od vsega začetka kotirala zelo visoko. V glasovanju je Sobral dobil 758 točk in tako za 143 točk ubežal najbližjemu zasledovalcu Kristianu Kostovu, predstavniku Bolgarije, ki je osvojil 615 točk.



Evropejcev pa ni Salvador prevzel le s svojim pristnim nastopom, temveč so začutili tudi njegovo stisko. Kljub svojim letom je namreč resno bolan. Zaradi zdravstvenih težav s srcem je v Kijev prispel teden kasneje, na uradnih vajah pa je za mikrofon namesto njega stopila njegova sestra Luisa, ki je tudi avtorica skladbe.



Portugalska na Evrosongu doslej še ni zmagala. Leta 1996 se je zavihtela na šesto mesto, najslabše pa se je odrezala leta 1964 in 1997, ko je ostala brez ene same točke.

Finalni nastop Salvadorja:

Trenutke Portugalčevega veselja ob zmagoslavju si oglejte na spodnjem posnetku.