VIDEO: To je ptica, ki terorizira nemško vas

COTTBUS – V nemško vas Glambeck se je vrnil samec štorklje Ronny, ki je lani poškodoval številne avtomobile in okna. Lokalne oblasti so že potrdile prihod ptice, ki je s svojim uničevanjem zaslovela po celotni Nemčiji.

»Čisto nič se ni spremenil,« je povedala vodja lokalne skupnosti Hilda Peltzer-Blase, ki je dodala, da je Ronnyja že videla na svojem vrtu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Lani je štrk svojim dolgim oranžnim kljunom več mesecev uničeval strehe avtomobilov in okenska stekla v vasi v pretežno kmečki nemški zvezni deželi Brandenburg. Ljudje so tako okna in druge površine, ki bi jih Ronny lahko poškodoval, začeli prekrivati z odejami. Jeseni je pred zimo odletel v južne kraje, tako da so imeli ljudje pozimi mir pred njim.

Strokovnjaki njegovo agresijo pripisujejo prekomernemu paritvenemu vedenju oziroma hormonom. Tako naj bi Ronny v svojem odsevu na avtomobilu ali oknu videl svojo konkurenco. Lani je namreč napadal tudi druge pare štorkelj.

V Nemčiji je sicer večina drugih štorkelj dobrodošla, saj jim ljudje celo pripravijo gnezda, kjer se lahko namestijo s svojimi mladički.