VIDEO: To je pet stvari, ki nam po Nostradamusu grozijo v letu 2017

Med petimi stvarmi, ki jih je nekoč napovedal svetovno znani jasnovidec Nostradamus, je tretja svetovna vojna. Do te naj bi prišlo leta 2017. Po nekaterih teorijah zarote naj bi jo zakuhal novi ameriški predsednik Donald Trump.

Nostradamus je za leto 2017 tudi predvidel visoko gospodarsko rast Kitajske in združitev Severne in Južne Koreje. Napovedal je finančni kolaps Italije in prihod t. i. tretjega antikrista. Širijo se predvidevanja, da bi se Rusija ali Kitajska povezali z nekaterimi muslimanskimi državami, katerih cilj naj bi bil popolnoma uničiti krščanski svet.