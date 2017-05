VIDEO: Je papež z Melanio govoril o pici ali o potici?

Ameriški predsednik Donald Trump in njegova žena Melania se mudita na obisku v Vatikanu. Tam sta se srečala tudi s papežem Frančiškom, ki ga je očitno zelo zanimalo, kakšne so predsednikove prehranjevalne navade.

Prevajalka ne loči med pico in potico

Novinarji so v pogovoru med prvo damo in papežem ujeli, da jo je ta vprašal, kaj daje možu jesti. V španskem jeziku je bilo slišati, da je papež uporabil besedo 'potica', a je prevajalka to prevedla v 'pica'.

Ameriški mediji sicer zatrjujejo, da se je govorilo le o pici, toda vatikanski viri pravijo, da je papež Frančišek znan kot velik ljubitelj slovenske potice. Po njej naj bi vprašal vedno, ko se sreča s kom iz Slovenije. Drži pa tudi, da se papež niti picam ne izogiba. Pred leti je v intervjuju za mehiško televizijo dejal, da si neznansko želi, da bi lahko neopazno odšel v picerijo, kjer bi si privoščil slastno pico.