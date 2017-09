VIDEO: To je neverjetno, je poklicni deskar, čeprav je slep

Brazilec ​Derek Rabelo je poklicni deskar na valovih, čigar spretnost lahko redno občudujemo na obalah Havajev. Oče Ernesto ga je imenoval po Dereku Hoju, prvem svetovnem prvaku s Havajev. Deček se je zaradi kongenitalnega glavkoma rodil popolnoma slep, a to ni ustavilo očetovih ambicij. Prepričan je bil, da lahko sin kljub slepoti počne kar koli.



Pri dveh letih je Derek dobil svojo otroško desko in začel čofotati na obali brazilskega mesta Guarapari. Redno deska že od 17. leta, obiskoval je šolo deskanja Praia do Morro. Zdaj je star 24 let in se v vodi odlično počuti in znajde.

Kadar začuti piš lomljenja valov, se skloni.

»Najprej me je spodbujal oče,« pravi Derek. »Skupaj sva vsako jutro šla v ocean. Potem pa me je poslal na tečaj. Veliko sem srfal s prijatelji, ki me imajo za sebi enakega.«



Zanj deskanje na malih valovih ni bilo več dovolj, želel si je premagati tiste največje in najbolj nevarne. Prepričan je bil, da bi jih zmogel. Res mu je uspelo in odtlej se druži z najbolj neustrašnimi deskarji sveta. Čeprav Derek ne tekmuje, je postal svetovna zvezda in se preživlja z denarjem od sponzorjev. O njem so posneli dokumentarec, v katerem je pojasnil, kako je mogoče, da lahko deska. Razložil je, da posluša, kako se lomijo valovi, kadar začuti piš lomljenja valov, se skloni.



»Poslušam ocean in ga čutim. Vsak del vala povzroča drugačen zvok, tako se lahko odločim, v katero smer bom srfal. Če imate sanje, potem morate verjeti vase, drugače vam ne bo uspelo,« je razkril.