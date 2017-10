VIDEO: To je gmota, ki je trenutno nad morjem, a se bliža celini

LONDON – V ponedeljek, ko naj bi orkan Ophelia, ki se je nad Atlantskim oceanom v zadnjih dveh dneh okrepil, dosegel celino. A takrat ne bo več orkan, pravijo britanski vremenoslovci. V hladnejšem morju namreč nima možnosti za dodatno pridobivanje moči.

Vseeno pa so se na Otoku ves vikend pripravljali na močan veter, ki naj bi udarjal z močjo do 130 km/uro . Za večji del Velike Britanije so izdali rumeni alarm pred močnimi vetrovi in nalivi. Kot piše Daily Mail bo Ophelia kot kaže najmočnejši nekdanji orkan, ki bo dosegel Veliko Britanijo. Leta 1996 so zabeležili Lili, v katerem je umrlo 22 ljudi.

Vremenoslovci opozarjajo na morebitno škodo na stavbah, električni napeljavi in težave v prometu.

Medtem so na Irskem izdali rdeče opozorilo, kar pomeni ogrožanje življenj zaradi orkana.