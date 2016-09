VIDEO: To je človek, ki je preživel 11 atentatov! Enega je ujela kamera

MOSKVA – Odkar je leta 2000 na oblast v Rusiji prišel Vladimir Putin, je bil kar 11-krat tarča atentatorjev. Število so potrdile njegove varnostne službe, čeprav se šepeta, da je bilo atentatov še več. Do zadnjega naj bi prišlo pred kratkim, v njem pa jo je skupil eden izmed njegovih voznikov.

Prvič med pogrebom

Do prvega poskusa atentata je prišlo takoj leta 2000 med pogrebom Antolija Sobčaka v Sankt Peterburgu. Istega leta so zaradi poskusa atentata aretirali štiri Čečene in nekaj oseb z Bližnjega vzhoda. Tudi tretji atentat leta 2002 naj bi bil pripravljal Čečen. Novembra 2002 je Putinu poskusil soditi duševni bolnik Ivan Zajcev, tako da mu je s sekiro nameraval odsekati glavo. Leto dni pozneje so ga nameravali napasti z bombo s pomočjo brezpilotnika.

Od ostrostrelca do eksploziva

Marca 2008 so se Putina ponovno lotili. Na Rdečem trgu ga je čakal ostrostrelec, a v svoji nameri ni uspel. Po štirih letih je policija prijela Adama Osmajeva, ker naj bi bil koval zaroto proti njemu. Ruske in ukrajinske tajne službe so februarja 2012 sporočile, da so preprečile atentat z eksplozivom na Putina, ki je bil načrtovan 4. marca.