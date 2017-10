VIDEO: Isisova Bela vdova mrtva, ubili naj bi tudi sina

RAKA – Sally Jones (50), bolj znana kot Bela vdova, ki je pred štirimi leti odpotovala v Sirijo in se tam pridružila skrajnežem teroristične organizacije Islamska država, je umrla v napadu z dronom, trdijo Američani.

Umrla naj bi že junija v bližini meje med Sirijo in Irakom, ko je bežala iz Rake, poroča britanski The Sun. Novica o njeni smrti se ni razširila hitro, kot naj bi se pričakovalo, Američani so o napadu molčali, saj naj bi poleg Jonesove ubili tudi njenega 12-letnega sina.

Spletni portal še poroča, da so Američani Jonesovi sledili več mesecev, preden so jo ubili, svojega sina pa naj bi večkrat uporabila za živi ščit. Deček naj ne bi bil njihova tarča, zato naj bi v primeru njegove smrti, kar pa še ni potrjeno, prišlo do napake.

Kdo je bila Bela vdova?

Rodni Kent je zapustila leta 2013 in s sinom odšla v Sirijo, kjer je pomagala rekrutirati nove skrajneže. V Rako se je odpravila k džihadistu Junaidu Hussainu, s katerim sta se poročila. Njega so ubili lani. Menda naj bi se lani Jonesova pokesala in po smrti svojega moža želela zapustiti Sirijo, vendar ji skrajneži tega niso dovolili. Po moževi smrti je na twitterju zapisala, da je ponosna, da so njenega moža »ubili največji Alahovi sovražniki«.

Preden se je pridružila skrajnežem, je v Veliki Britaniji prodajala parfume in igrala kitaro v ženski punkovski skupini. Leta 2015 so jo ameriške in britanske oblasti uvrstile na seznam najbolj iskanih oseb.