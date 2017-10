VIDEO: Imajo 30-centimetrsko snežno odejo in obilico težav

BEOGRAD – Ob prihodu hladne fronte so se na več območjih zahodne Srbije prebudili pod snežno odejo. Ponekod je ponoči zapadlo več kot 30 centimetrov snega, kar je povzročilo težave v prometu in pri oskrbi z električno energijo.

Res je, da so vremenoslovci napovedali padavine in ohladitev, a o snegu ni nihče razpravljal, poročajo tuji portali. Snežinke so ponekod padale celo nižje od 400 metrov nadmorske višine, kar je za ta čas res nizko. Sneg je moker in težav, tako da pod seboj marsikje podira drevesa in zapira ceste, brez elektrike je več krajev na območjih vrhov Zlatar, Zlatibor, Javor in Golija.

»Sneg kot sredi zime je začel padati ponoči, ker je vlažen, pa se pod njegovim bremenom lomijo veje. Več poti je neprehodnih, v več vaseh ni elektrike,« je za srbski Glas zapadne Srbije povedal Mikan Vasiljević iz vasi Mlanča. Po njegovih besedah je sneg presenetil tudi kmete, ki so morali živino s pašnikov na hitro vrtniti v svoje hleve.