VIDEO: Hrvati se oborožujejo, kupujejo 12 naprednih borbenih letal

ZAGREB – Hrvaška bo floto vojaških letal povečala za 12. Ministrstvo za obrambo je že zbralo ponudbe štirih držav. ZDA ponujajo nove F-16, Izrael in Grčija rabljene F-16C, Švedska pa nove gripine. Končno odločitev bo Hrvaška sprejela v dveh mesecih, nanjo pa bodo vplivali karakteristike in sposobnosti plovila, cena, meddržavni sporazum in paket gospodarskega sodelovanja.

Jutarnji.hr piše, da je nekoliko presenetljiva ponudba Američanov, saj so ponudili nove in ne rabljenih. Predvidevajo, da je v ponudbi model F-16V, zadnja različica tega tipa borbenih letal. Ta je med drugim opremljen z modernim aktivnim elektronskim radarjem northrop grumman APG-83, ki naj bi omogočal natančnejše določanje tarč na večjih razdaljah.

Pa cena? Bahrajn naj bi jih 19 kupil za 2,78 milijarde dolarjev, kar pomeni, da bi Hrvate nakup stal 1,8 milijarde dolarjev. Seveda, če gre za enak tip letala in enake pogoje.