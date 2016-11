VIDEO: Hillary Clinton se je odločila, tako je glasovala

CHAPPAQUA – Demokratska kandidatka za prvo predsednico ZDA Hillary Clinton je davi po lokalnem času v zvezni državi New York že oddala svojo glasovnico na predsedniških volitvah, na katerih se danes sooča z republikanskim tekmecem Donaldom Trumpom. Na volišču nedaleč od njenega doma jo je pozdravila skupina podpornikov in navdušencev.

Skupaj z možem, bivšim ameriškim predsednikom Billom Clintonom, je glasovala na volišču v osnovni šoli v kraju Chappaqua v zvezni državi New York. Tam jo je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pričakalo okoli 150 podpornikov in navdušencev, ki so ji že vzklikali »gospa predsednica«.

»Tako sem srečna. Sem neverjetno srečna,« je z velikim nasmehom na obrazu dejala Clintonova po prihodu iz volilne kabine. Takoj zatem se je podala med privržence in se z njimi spustila v kramljanje. »Tu so vsi moji prijatelji in moji sosedje. To me zelo veseli,« je po poročanju AFP še dodala morebitna bodoča predsednica ZDA. Novinarjem je dejala še, da nanjo računa zelo veliko ljudi, kar s seboj prinaša veliko odgovornost. Če bo zmagala, bo dala vse od sebe, je sklenila.