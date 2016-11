VIDEO: Hillary Clinton po porazu in umiku potegnila prvo potezo

Hillary Clinton je doživela nov poraz. V predsedniški kampanji jo je za mnoge precej nepričakovano ugnal Donald Trump. Prepričal je več volivcev in na koncu zbral več kot potrebnih 270 elektorskih glasov.

Clintonova se je še pred objavo vsem zahvalila za podporo ne glede na rezultat, a pred množico, ki je bila pripravljena z njo deliti veselje ob morebitni zmagi, ni stopila. Se pa je pojavil prvi mož njene predsedniške kampanje John Podesta in vsem dejal, naj gredo domov, o volilnih dogodkih pa da bodo lahko več povedali jutri.

Svoje podpornike pa je razveselil Trump, ki je s številnimi člani družine in podporniki zasedel oder v veliki dvorani hotela Hilton. Med drugim je v govoru povedal, da ga je njegova protikandidatka poklicala in mu čestitala za zmago, on pa njej in njeni družini: »Za trdo delo. Močno se je borila! Hillary je delala zelo dolgo in zelo veliko, zato ji dolgujemo veliko hvaležnost. To mislim najiskreneje.«

Clintonova se je po porazu odločila še za prenovo. Na facebooku je spremenila profilno fotografijo s spodnjo. Na njej je nasmejana ...