VIDEO: Grozljivka na letalu v zraku

Na letalu družbe Aeromexico, ki je poletelo iz Torreona, se je nedavno zgodil scenarij, podoben tistemu iz filma Kače na letalu. Med letom se je namreč iz ene od odprtin na stropu začela spuščati debela zelena kača. Indalecio Medina je spust posnel, posnetek pa prekinil, ko je kača zdrknila na tla. Takrat so se za mnoge grozljivega plazilca potniki lotili z odejami, ki so jim jih dale stevardese, in ga ujeli. Letalo je nato zasilno pristalo v Ciudad de Mexicu.

Preiskava, kako je kača zašla na letalo, še poteka. Tovrstnih incidentov si namreč pri Aeromexicu ne želijo ponovno doživeti.