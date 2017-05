VIDEO: Groza na letalu: poškodovani trije dojenčki

BANGKOK – Leta iz Moskve v Bangkok, posebej zadnje ure pred pristankom, potniki Aeroflotovega letala najbrž ne bodo nikoli pozabili. V bolnišnici jih je z resnimi poškodbami pristalo 20, med njimi trije dojenčki.

Daily Mail poroča, da je boeing 777 na letu SU 270 zašel v cono močnih turbulenc, tik preden se je pričel spuščati. Pilot ni izdal nikakršnega navodila, da bi se potniki morali pripeti: »Nekatere potnike je pometalo v prostore med sedeži in so se poškodovali.«

Priča je celo dejala, da je eni od mater iz rok dobesedno odneslo dojenčka. Potnica Jevgenija Zibrova je med drugim na družabna omrežja zapisala: »Kri je bila povsod, ljudje so kričali.« Nekateri naj bi imeli zlomljene nosove ter notranje in zunanje krvavitve. Ljudje so po poročanju te potnice izgubljali zavest, dojenčki pa so let končali v modricah, poroča celo o zlomljenih hrbtenicah.

Posnela je tudi video.