VIDEO: Ganljivo: dečku z levkemijo izpolnili veliko željo

GRANDE PRAIRIE – Sedemletni Jordan Cartwright ni običajen deček. Njegova največja strast je klasična glasba, njegova največja želja pa je od nekdaj bila, da bi dirigiral velikemu orkestru. Sedemletnik se od svojih vrstnikov loči tudi po tem, da je zadnjih devet mesecev preživel v bolnišnicah in prestal ciklus kemoterapij, saj boleha za levkemijo.

In kot da to ni dovolj hudo, je njegovo družino pred diagnozo doletela tragedija. V požaru so namreč izgubili vse, oče Scott pa je dobil odpoved v službi, ko je žena Rovyn izvedela, da pod srcem nosi tretjega otroka. Družina od marca živi v stanovanju humanitarne ustanove Ronald McDonald House v mestu Edmonton v kanadski pokrajini Alberta, pred prazniki pa so doživeli presenečenje, ki se ga bodo vsi, še posebej mali Jordan, spominjali vse življenje.

Glasbeni genialec

»Ko smo izvedeli, da Jordan obožuje klasično glasbo, smo se odločili, da mu bomo izpolnili željo in ga prosili, naj bo naš častni dirigent. Želel sem pomagati pri pripravah, toda to sploh ni bilo potrebno. Poleg tega, da je borec, je tudi pravi glasbeni genialec. Jordan mi je zaupal, da je nekaj mesecev preučeval naše posnetke in se naučil dirigentskih gibov,« je medijem povedal navdušeni vodja orkestra. Jordanu so za nastop priskrbeli tudi primerno obleko.

»Denar in materialne stvari nam ne pomenijo veliko. Želimo si le, da bi Jordan čim prej ozdravel. Želimo ga videti odraščati,« sta ob tem sporočila njegova oče in mati.