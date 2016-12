BANDA ACEH – Indonezijsko pokrajino Aceh je prizadel hud potres magnitude 6,4. Po zadnjih podatkih je za posledicami potresa umrlo 54 ljudi, na stotine je ranjenih.

Potem ko je tresenje tal porušilo več deset zgradb v pokrajini na severu indonezijskega otoka Sumatra, so reševalne ekipe krenile v akcijo. Veliko ljudi so potegnili izpod ruševin, mnogi so sami poiskali zdravniško pomoč. Večina prebivalcev je še vedno na ulicah, saj se bojijo popotresnih sunkov. Reševalne službe pod ruševinami še iščejo preživele.

Tla so se stresla malo po 5. uri po krajevnem času (v torek malo po 23. uri po srednjeevropskem), žarišče potresa pa je bilo pod morjem blizu obale indonezijskega otoka Sumatra. Po podatkih ameriškega seizmološkega inštituta je bilo žarišče potresa osem kilometrov pod morskim dnom. Oblasti niso izdale obvestila pred cunamijem.

Na istem območju kot leta 2004

Pokrajino Aceh je 26. decembra 2004 prizadel močan potres z magnitudo 9,1, ki so mu sledili cunamiji. Takrat je, naj spomnimo, za posledicami potresa umrlo skupaj kar 230.000 ljudi.