VIDEO in FOTO: Meranti prevrača tovorne ladje in jemlje življenja

FUDŽOV – Kitajska je izdala najvišje vremensko opozorilo, potem ko je tajfun Meranti danes dosegel njeno jugovzhodno obalo. Močan dež spremlja veter s hitrostjo več kot 170 kilometrov na uro. Meranti je v sredo najprej dosegel Tajvan, kjer je zahteval eno življenje, 38 ljudi pa je poškodovanih. Brez elektrike je ostalo okoli milijon družin. Najmočnejši tajfun na svetu letos je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa tudi najmočnejši v kitajski provinci Fudžan (Fujian) od leta 1949, ko so začeli beležiti statistične podatke.

»Zelo hudo je. Podrtega je veliko drevja ob cestah, poplave blokirajo promet,« je povedal eden od prebivalcev province Fudžan. Nevihta je povzročila škodo na elektrarni v Sjamenu (Xiamen), kar je povzročilo množičen izpad električne energije. Kitajska poleg tega še ni v celoti sanirala posledic hudih poplav, toče in plazov, ki so jo prizadeli to poletje.

Prihaja še en tajfun

Na Tajvanu so morali zaradi tajfuna evakuirati 6500 prebivalcev južnega dela države. Brez tekoče vode je ostalo več kot 720.000 gospodinjstev. Našli so tudi truplo ribiča, ki so ga pogrešali od začetka tajfuna. Tajvansko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je na prizadeta območja v pomoč prebivalcem napotilo več kot 4000 vojakov. Tajvanska predsednica Caj Ingven (Tsai Ing-wen) je ob obisku v operativnem centru za nujne primere dejala, da je za ponujeno pomoč vojske hvaležna.

Vremenoslovci opozarjajo, da bi lahko Tajvan v petek in soboto dosegel nov tajfun. Gre za tajfun Malakas, ki je nastal v zahodnem Tihem oceanu, vplival pa bi lahko predvsem na severne in vzhodne dele države.