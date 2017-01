VIDEO: Doberman zgrabil deklico in prestrašil starše, a ji rešil življenje

Starši 17-mesečne Charlotte so se odločili za hišnega ljubljenčka. Izbrali so dobermana in ga poimenovali Khan. Le štiri dni za tem, ko je dobil novi dom, pa je naredil nekaj nepredstavljivega. Ko sta se s Charlotte igrala na dvorišču, je kuža postal agresiven.

Rešil jo je pred kačo

Deklico je odrinil in prijel za plenico ter jo porinil na drugo stran dvorišča. Po prvem šoku je dekličina mama dojela, zakaj je to naredil. Khan je namreč opazil strupeno kačo, ki se je plazila k deklici, in posredoval ter ji tako rešil življenje.