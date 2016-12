VIDEO: Dickie pri 81 letih išče novo moštvo

LONDON – Živahni Dickie je vzdevek 81-letnega Dickieja Borthwicka, ki velja za najstarejšega nogometaša Velike Britanije. Nedavno je javno pozval nogometne klube, naj ga sprejmejo v moštvo, saj mu ni uspelo najti kluba. Resnično živahen možakar se počuti odrinjenega, saj je prestar za veteranska moštva, v katerih igrajo predvsem moški v 30 in 40 letih. Poleg tega je veteranska liga postala zelo tekmovalna. Nedavno so ga povabili, da bi se pridružil hodeči nogometni ekipi, gre za počasnejšo različico nogometa, namenjeno starejšim, vendar Dickie vztraja, da lahko teče, in to vseh 90 minut. Zato noče vreči puške v koruzo.



Častivredno je, da je Dickie igral nogomet vsako sezono od leta 1948, odkar pa je njegovo veteransko moštvo Wyke Rangers iz Dorseta razpadlo, nastopa le še na dobrodelnih tekmah. Vsak drugi teden igra z drugimi starostniki, vendar si želi bolj zaresnih soočenj, zato išče ustrezen klub. Razkril je, da je v karieri zabil okoli 400 golov in odigral 1600 tekem. Dobro kondicijo ohranja z redno vadbo in igranjem nogometa na vrtu pred hišo.



»Problem je, da ni prav veliko veteranov, vse je premagala starost. Včasih je bilo tu naokrog deset igrišč, na katerih so se merili starejši igralci, a ni več interesa. V veteranski ligi igrajo moški v 30 ali 40 letih, postala je prezahtevna za ljudi moje starosti. Čeprav sem star 81 let, sem telesno in mentalno v dobri kondiciji, sposoben sem igrati za vsako moštvo, ki me je pripravljeno sprejeti. Še vedno obvladam nekaj trikov, tega ne izgubiš, na levem krilu lahko oddelam svoje brez težav.«



Dedek petih vnučkov je nedavno premagal raka na prostati, letos pa mu je uspelo odigrati le eno tekmo. Na igrišču je bil 90 minut, njegovi nasprotniki so bili tudi 16-letniki. »Ljudje pravijo, da sem najstarejši nogometaš na svetu. Zagotovo ne poznam nikogar, ki bi na igrišču zdržal 90 minut tako kot jaz.«



Podpredsednik nogometnega kluba iz Dorseta Mike Hansford je povedal, da bo Dickieju poskušal pomagati pri iskanju ustrezne ekipe. »Sramotno je, da je ostal brez kluba, a bomo naredili vse, kar je v naši moči, da bo lahko redno igral. Fantastično je videti, da ima v tej starosti še vedno veselje do igre. Veteranska liga je res postala prenaporna zanj, vendar obstajajo tudi rekreativne lige, ki sprejemajo zunanje igralce. Te bi bile bolj primerne.«



Dickie, ki je upokojeni inženir, je začel nogometno kariero pri 12 letih v šolskem klubu. Zaradi nogometa je prenehal kaditi, pred tem je pokadil 30 cigaret na dan, pije samo čaj in pred vsako tekmo poje skledo kaše.