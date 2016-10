VIDEO: Darija je rodila že 14. otroka: Tega nisva načrtovala

ZABOK – Darija Hercog je pri 37 letih že 14. postala mama. Ko je v torek zapustila bolnišnico, so jo doma pričakali Bruno (16), Matija (15), Dominik (13), Mihael (11), Magdalena (10), Iva (9), Nikola (8), Izidora (7), Ema (6), dv ojčka Tin in Tina (4 ), Lana (3) in 15-mesečna Josipa. »Nikdar nisva načrtovala, da bova imela toliko otrok. To se je kar zgodilo,« je novinarjem dejala Darija, ko jo je v bolnišnici obiskal tudi župan občine Željko Kolar.

Osem otrok obiskuje šolo, preostali pa so doma, vrtca ne obiskujejo. Menda sami pazijo drug na drugega. Oče dela, v službo hodi tudi mama, ko je na porodniški, pa ji na pomoč priskoči tudi tašča. »Pomagamo drug drugemu. Vsi v družini imamo svoje obveznosti. Živimo od moževe plače, moje porodniške in otroškega dodatka. Ne dobivamo nobene finančne pomoči niti ne prosimo zanjo. Z delom gre vse.«

Darija, ki je prvič rodila pri 21 letih, pravi, da z otroki rastejo tudi njihove težave. »Priznam, da so fantki boljši od deklic,« je dejala. Dodala je še, da meni, da je to njen zadnji otrok. »Malo je že naporno, tudi leta so že tu.«