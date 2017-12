VIDEO: Danes pozor! Asteroid nevarno blizu Zemlji

Nasa opozarja na asteroid 2017 YZ4, asteroid, ki se bo našemu planetu približal na 224.000 kilometrov in nas bo preletel danes v popoldanskih urah. Asteroid v velikosti avtobusa se nam bo približal s hitrostjo 34.000 kilometrov na uro. Prvič so ga opazili na božič, in sicer iz opazovalnice Mount Lemmon Survey v Arizoni.

To bo letos 52. asteroid, ki leti med Zemljo in Luno.