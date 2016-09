VIDEO: Clintonova tako šibka, da niti stati ni mogla

WASHINGTON – Republikanski predsedniški kandidat Donald Trump in njegovi zagovorniki so že več tednov sprožali dvome o tem, ali je demokratka Hillary Clinton sploh dovolj zdrava za prevzem položaja predsednice ZDA, vendar za to doslej niso imeli nobenih dokazov. V nedeljo so jih vsaj za nekaj časa dobili, ker je kandidatka priznala, da ima pljučnico.

Podpirali so jo trije

Clintonova je skupaj z drugimi politiki in Trumpom stala uro in pol pri Svetovnem trgovinskem centru na jugu Manhattna, kjer je potekala slovesnost v spomin na žrtve terorističnih napadov 11. septembra 2001. Nato je nenadoma odšla v neznano in se pojavila spet dve uri kasneje pred stanovanjem svoje hčerke Chelsea na Manhattnu.

Po svetovnem spletu so se nato pojavili posnetki 68-letne Clintonove, kako ji klecajo kolena in jo trije moški podpirajo pred vstopom v avtomobil. Šele več ur pozneje so iz njenega štaba sporočili, da so pri njej v petek ugotovili pljučnice. Zdravniki so ji priporočili več počitka.

Hillary Clinton 9/11 NYC pic.twitter.com/q9YnsjTxss — Zdenek Gazda (@zgazda66) 11 September 2016

Pregreta in dehidrirana

Igranje skrivalnic z javnostjo, ki je Clintonovo doslej po nepotrebnem stalo veliko političnih točk, se je končalo s poročilom osebne zdravnice Lise Bardack, ki je dejala, da je demokratsko predsedniško kandidatko pregledala v petek zaradi napadov kašlja. Te napade so lahko videli vsi, saj jih je posnela kamera, Clintonova pa se je pošalila, da je vedno tako, ko pomisli na Trumpa. Med pregledom je zdravnica odkrila pljučnico in ji predpisala antibiotike ter počitek, ki pa ga je sredi predsedniške kampanje težko najti in Clintonova je v nedeljo šla do WTC, kjer se je po besedah zdravnice pregrela in dehidrirala.

Clintonovo so z Manhattna odpeljali v okrožje Westchester domov v Chappaquo, kjer se je odločila, da bo poslušala zdravniške nasvete in je že odpovedala za danes predvideno potovanje v Kalifornijo na prireditev za zbiranje denarja za kampanjo. Avgusta je zbrala okoli 50 milijonov dolarjev več kot Trump in se ji ni treba naprezati, vendar pa noče ničesar prepustiti naključju.

Razkrili, kakšna zdravila jemlje

Ankete so še vedno prepričljivo na njeni strani, čeprav je prednost pred Trumpom malce manjša kot sredi avgusta. Trump je bil v nedeljo še kavalir in je na vprašanje o zadregi Clintonove odgovoril le, da o tem ne ve ničesar. Oba štaba sta se sicer dogovorila, da na obletnico terorističnih napadov ne bosta udrihali drug po drugem.

Danes je nov dan in sprožanje dvomov o zdravstvenem stanju Clintonove se bo okrepilo. Njena zdravnica je sicer objavila, da ima dovolj nizek krvni pritisk, holesterol je v mejah normale, arterije so čiste in srce dela brez težav. Clintonova jemlje hormone v pomoč ščitnici, vitamine in sredstvo za redčenje krvi. Slednje zaradi tega, ker je imela leta 1998 in 2009 trombozo v nogah. Istega leta si je zlomila komolec, leta 2012 pa je zaradi trebušne gripe in dehidracije omedlela ter zaradi udarca v glavo doživela manjši pretres možganov. To se je izkazalo za srečo v nesreči, saj so ji takrat odkrili krvni strdek za desnim ušesom med lobanjo in možgani.

Trump ostaja neznanka

O zdravstvenem stanju Clintonove je zdaj veliko znano, njen 70-letni nasprotnik Trump pa je še vedno skoraj popolna neznanka. Vse, kar je javnost doslej izvedela, je bilo poročilo njegovega osebnega zdravnika, podano povsem v slogu pacienta, da je Trump najbolj zdrav predsedniški kandidat v zgodovini ZDA.

Trump svoje zdravstvene podatke skriva enako kot svoje davčne napovedi. Pritisk za objavo zdravstvene kartoteke se bo zdaj povečal tudi nanj, vendar se je Trump doslej izkazal za imunega proti pritiskom. Napovedal je sicer, da bo o svojem zdravju govoril s slavnim televizijskim zdravnikom doktorjem Ozom.