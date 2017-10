VIDEO: Čas za paniko? Izbruh tega vulkana bi povzročil megacunamije

SANTA CRUZ DE LA PALMA – V zadnjih 48 urah so se tla na kanarskem otoku La Palma stresla več kot 40-krat, zato se strokovnjaki bojijo, da bi lahko vulkan Cumbre Vieja v bližnji prihodnosti izbruhnil in tako prizadel tako to priljubljeno turistično točko kot kraje daleč naokoli. Izbruh vulkana bi namreč lahko povzročil velike cunamije, ki bi prizadeli območje južno od Velike Britanije, zahodno afriško obalo ter tudi ameriško obalo na drugi strani Atlantika.

Na La Palmi so zaznali več potresnih sunkov do 2,7 po Richterju, kar bi lahko bil znak, da se vulkan ponovno prebuja in bi lahko povzročil pravo razdejanje. Megacunamiji bi zajeli vode Atlantika, zahodnoafriško obalo bi zajeli v kakšni uri, Veliko Britanijo pa v 3,5 ure.

Na otoku sicer živi 86.000 ljudi, ki pa, poleg turistov, za zdaj tam tudi ostajajo. Vulkan je sicer nazadnje izbruhnil leta 1971, pred tem pa leta 1949 in 1712.