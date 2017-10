VIDEO: Brutalni prizori zgrozili svet

BARCELONA – V posredovanju policije na referendumu o neodvisnosti Katalonije je bilo po zadnjih podatkih ranjenih 337 ljudi. Katalonski premier Carles Puigdemont je dejal, da je policija streljala na ljudi z gumijastimi naboji. Madrid pa je katalonskim oblastem pripisal odgovornost za »vse, kar se je zgodilo in kar bi se še lahko, če ne bodo končali te farse«.

Kot poroča Delova dopisnica Mimi Podkrižnik, so na enem od volišč pred vojaško enoto poskrili vse volilne lističe in skrinjice, potem pa jih, ko je nevarnost minila, vrnili na svoje mesto in glasovanje se je lahko nadaljevalo.

Reševalne službe so doslej potrdile, da je ranjenih najmanj 91 ljudi, tiskovni predstavnik katalonske vlade Jordi Trull pa je na popoldanski novinarski konferenci dejal, da je bilo »v nasilju španske državne policije« ranjenih 337 ljudi. Več se jih zdravi v bolnišnicah. Odgovornost za dogajanje je pripisal španskemu premierju Marianu Rajoyu, še poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot je dodal, španske varnostne sile delujejo po načelu »dajmo jih«.

Nanje z gumijastimi naboji

Že dopoldne je predsednik katalonske vlade Puigdemont dejal, da je policija na ljudi, ki skušajo glasovati na referendumu o neodvisnosti, streljala z gumijastimi naboji. Španska policija na »volilne skrinjice, volilne lističe in šole« odgovarja z »gumijevkami in gumijastimi naboji«, je dejal Puigdemont, ki je to označil za »neupravičena in neopravičljiva dejanja«.

Španske oblasti so nato Puigdemonta pozvale, naj konča referendumsko »farso«. »Puigdemont in njegovi sodelavci so edini odgovorni za vse, kar se je danes zgodilo in kar bi se še lahko, če ne bodo končali te farse,« je dejal predstavnik španske vlade v Kataloniji Enric Millo.

així ens han tractat al cap guinardó. imatges de jordi folch pic.twitter.com/q35tOc5n1u — natza farré (@natzafarre) October 1, 2017

Tudi podpredsednica španske vlade Soraya Saenz de Santamaria je malo zatem v izjavi v vladni palači v Madridu dejala, da je referendum farsa, ter vzela v bran policijo. »Te farse nimam smisla nadaljevati, saj ne vodi nikamor,« je dejala. Policija po njenih besedah deluje »profesionalno in sorazmerno«, usmerjena pa da je »proti volilnemu materialu in ne proti ljudem«.

Policisti so sicer z gumijastimi naboji streljali na ljudi pri eni od šol v Barceloni, v katero so policisti vstopili, da bi zasegli volilne skrinjice. Protestniki so jim skušali preprečiti, da bi zapustili volišče, policisti pa so odgovorili z gumijastimi naboji in gumijevkami. Pri tem sta bila ranjena dva človeka.

Medtem ko so skušali preprečiti glasovanje, pa je bilo po podatkih španskega notranjega ministrstva poškodovanih tudi 11 policistov. Med njimi je devet pripadnikov nacionalne policije in dva člana paravojaške policijske enote Guardia Civil.

CEIP Fort Pienc pic.twitter.com/g7gVgbvzCK — Blanca Llum Vidal (@BlancaLlumVidal) October 1, 2017

Kljub posredovanju policije je danes odprtih 73 odstotkov vseh volišč.