VIDEO: Aroganca! To je Trump storil črnogorskemu premierju

Ameriški predsednik Donald Trump je v Bruslju, kjer se je udeležil vrha zveze Nato, znova dvignil nemalo prahu. Da zna biti hudo neolikan, je dokazal, ko je v nekem trenutku odrinil premierja Črne gore Duška Markovića, da bi se prerinil v prvo vrsto.

Marković se na Trumpovo prerivanje, ki črnogorskega premierja ni niti pogledal, ni odzval, temveč si je le popravil suknjič …



Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd