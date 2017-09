VIDEO: Apokaliptični prizori! Miami pod vodo, prihaja do ropanja

MIAMI – Orkan Irma, ki je v nedeljo zgodaj zjutraj kot orkan četrte kategorije z vetrovi do 210 kilometrov na uro dosegel Florido oziroma njeno južno otočje Keys, se je kasneje umiril na orkan druge kategorije s hitrostjo do 160 kilometrov na uro. To pomeni, da se je Florida izognila najhujšemu, a škoda bo vseeno velika.

Padla dva žerjava

Orkanski vetrovi pustošijo po ozemlju širokem do 640 kilometrov, in čeprav se je Irma od otočja Keys proti severu pomikala po zahodni obali Floride, so njeno moč čutili tudi na vzhodni atlantski obali v Miamiju in drugih mestih južne Floride. V Miamiju so vetrovi podrli dva gradbena žerjava, v Fort Lauderdalu enega.

Miami in druga mesta imajo poplavljene ulice, po Floridi pa je do nedelje zvečer ostalo brez elektrike več kot tri milijone odjemalcev in trajalo bo več tednov, da jo dobijo nazaj. Pri otočju Keys so valovi segali tri metre visoko, severneje okrog mesta Naples pa dva metra. V zavetiščih je 160.000 ljudi, ukaz o evakuaciji pa je zajel 6,4 milijona prebivalcev, čeprav ga vsi niso upoštevali.

Odnesla več deset življenj

Irma je med svojim pohodom čez Karibe po zadnjih podatkih terjala 27 življenj (največ, 14, na otokih St. Barts in St. Martin), s Floride pa za zdaj poročajo o treh z orkanom povezanih smrtnih žrtvah. Smrti so povzročile prometne nesreče, ki so bile posledica močnega vetra in dežja.

The tentacles of the bow wave of #Irma clawing its way up Florida…. pic.twitter.com/BKCS8RrCnB — Randy Bresnik (@AstroKomrade) 10 September 2017

In this video you can actually see the Bay water starting to flood the side walks. #Miami #HurrcaneIrma #Irma #Florida pic.twitter.com/PE5YLNCxl3 — Joseph De La Cruz (@RealJosephDLC) 10 September 2017

Miami dobil novega prebivalca

So pa v Miamiju medtem dobili novega prebivalca, ko je neka ženska rodila sama, zgolj s pomočjo navodil po telefonu iz bolnišnice, saj reševalci niso mogli pravočasno do nje. Po rojstvu so se gasilci le prebili do nje in jo skupaj z otrokom prepeljali v bolnišnico.

Predsednik ZDA Donald Trump pa je razglasil izredne razmere in sprostil zvezno pomoč

Irma je na vzhodni obali Floride povzročila najmanj en tornado, ki je v kraju Palm Bay uničil šest mobilnih domov, v Fort Lauderdalu, Miamiju, Tampi in drugje pa so uvedli policijske ure, ker je začelo prihajati do ropanj. V Fort Lauderdalu so aretirali devet mladcev, ki so kradli športne copate iz trgovine.

Irma se je medtem v nedeljo zvečer valila proti Tampi, a že oslabljena. Od tam bo šla naprej na sever proti Georgii, kjer so v Atlanti prvič doslej razglasili nevarnost pred tropsko nevihto, čeprav je to mesto kar 320 kilometrov oddaljeno od morja. Zajela bo tudi Alabamo, Misisipi, Tennessee in druge zvezne države.

Florida je aktivirala 7000 pripadnikov nacionalne garde, iz drugih zveznih držav jih je na pomoč doslej priskočilo 10.000, predsednik ZDA Donald Trump pa je razglasil izredne razmere in sprostil zvezno pomoč.