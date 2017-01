VIDEO: Ali veste, kaj sta Donald in Melania počela dan po zaprisegi?

WASHINGTON – Po petkovi prisegi na položaj 45. predsednika ZDA se je Donald Trump skupaj s soprogo Melanio in drugimi družinskimi člani odpravil na tradicionalno mašo v stolnico sv. Petra in Pavla, kjer je potekal večverski obred, tudi muslimanski.

Trumpova predsedniška kolona vozil se je zjutraj peljala od Bele hiše proti stolnici nedaleč od slovenskega veleposlaništva v ZDA po zapuščenih ulicah. Tisti, ki so čez noč slavili njegovo inavguracijo so prihajali k sebi, drugi pa so si natikali rožnate kape in prijemali za transparente ter se zbirali pri travniku National Mall, kjer danes poteka velika demonstracija za pravice žensk, v bistvu pa demonstracija proti novemu predsedniku.

V stolnici je potekala skupna maša 25 duhovnikov, ki so predstavljali devet veroizpovedi. Med njimi je bil tudi imam Mohamed Magid, ki so ga pred tem v njegovi skupnosti kritizirali, da daje duhovno potuho novemu predsedniku, ki je med kampanjo močno napadal muslimane, grozil z nadzorom mošej, prepovedjo vstopa muslimanom v ZDA in podobno.

Trumpove kritike pa je zabavala melodija episkopalne cerkve, ki je tudi podlaga za britansko himno »Bog obvarji kralja« oziroma kraljico, kdor je pač na prestolu. Trumpovi kritiki pravijo, da se obnaša kot despot, med njimi pa je današnja množica, ki prerašča pričakovane okvirje. Obratno je bila v petek na inavguraciji množica bistveno manjša kot podobni na obeh inavguracijah predsednika Baracka Obame in tudi predsednika Georga Busha mlajšega.