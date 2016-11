VIDEO: Agenti FBI Trumpa ponoči odvlekli z odra

RENO – Republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa so v soboto med govorom v Nevadi že drugič med letošnjo kampanjo agenti tajne službe na hitro umaknili z odra zaradi domnevne grožnje, ki se je tudi tokrat izkazala za lažno. Moški pred odrom v Renu naj bi vzkliknil »pištola« in Trumpa sta dva agenta odvlekla z odra. Moškega so pospremili iz dvorane in aretirali, preiskava pa je v soboto zvečer še potekala. Trump se je vrnil na oder in podpornikom dejal, da ga ne bo nič zaustavilo.

Dogajanje so zabeležile kamere.

Pred tem je Trump po poročanju Slovenske tiskovne agencije ponovno brez vseh dokazov trdil, da volilni uradniki v Nevadi puščajo volišča za predčasne volitve odprta dlje časa, da lahko glasove odda več njegovih nasprotnikov, to je demokratov in volivcev latinskoameriškega izvora.

Demokratsko kandidatko Hillary Clinton je, tako STA, napadel, da ne zmore sama voditi svoje kampanje tako kot on, ampak potrebuje pomoč slavnih. Clintonovo v zadnjih dneh med kampanjo podpirajo zvezdniki, kot sta Jay Z in Katy Perry, ki je za privržence demokratske kandidatke v soboto v Pensilvaniji pripravila brezplačen koncert.

Županu naj bi ušlo

Demokratski podpredsedniški kandidat Tim Kaine je medtem v intervjuju za Pulse povedal, da določeni uslužbenci FBI aktivno delajo za Trumpa in da je zvezna policijska agencija utrpela hud udarec za svoj ugled, ker zaupne informacije uhajajo podpornikom Donalda Trumpa, kot je nekdanji župan New Yorka Rudy Giuliani.

Demokrati so po poročanju STA zelo razočarani nad direktorjem FBI Jamesom Comeyjem, ker je pred tednom dni republikance obvestil, da se preiskava o elektronski pošti Clintonove nadaljuje.

Ankete s približevanjem volitev 8. novembra postajajo tesne, čeprav pa Clintonova v njih na nacionalni ravni še vedno ohranja rahlo prednost pred Trumpom. Ankete po ključnih državah, ki bodo odločale o zmagovalcu, pa so povsem neenotne. Nekatere dajejo prednost Clintonovi, druge Trumpu, ki lahko teoretično še vedno zmaga.