Veste, koliko zasluži prijateljica Tine Maze?

ZAGREB – Najboljša hrvaška smučarka Janica Kostelić je objavila svojo premoženjsko kartico, potem ko je bila novembra imenovana za državno sekretarko v osrednjem hrvaškem uradu za šport. Poleg približno 14.000 kun (1845 evrov) mesečne plače je prijavila tudi še nekaj več kot 2000 evrov, ki jih zasluži z oddajanjem štirih stanovanj.

Milijon evrov v nepremičninah

Kostelićeva je hrvaški komisiji za odločanje o navzkrižju interesov prijavila šest stanovanj, med katerimi jih je pet na Reki, eno pa v Opatiji, k temu spada tudi garaža. Vrednost nepremičnin je ocenjena na približno 8,5 milijona kun (1,1 milijona evrov), so objavili na spletni strani komisije.

Najdražja nepremičnina je 97 kvadratnih metrov veliko stanovanje v Opatiji, vredno več kot dva milijona kun (270.000 evrov). Dve stanovanji na Reki sta nekoliko večji kot opatijsko, a sta tudi nekoliko cenejši, saj sta posamezno ocenjeni na približno 1,8 milijona kun (236.000 evrov).

Preostala tri stanovanja so velikosti okoli 65 kvadratnih metrov. Njihova cena je med 800.000 in 900.000 kunami (od 105.000 do 119.000 evrov).

Štiri oddaja

Dobitnica štirih zlatih in dveh srebrnih kolajn z zimskih olimpijskih iger, petkratna svetovna prvakinja, zmagovalka 30 tekem v svetovnem pokalu in trikratna zmagovalka svetovnega pokalu v skupnem seštevku (poleg tega pa še dobitnica sedmih malih kristalnih globusov) je navedla, da oddaja štiri izmed svojih šest stanovanj. Od mesečnih najemnin zasluži približno 16.000 kun mesečno.

Je lastnica podjetja Aquanivalis, ki upravlja lepotni salon Fei Fei na Reki. Ima tri zaposlene. Letni prihodki podjetja se gibljejo med 200.000 in 300.000 kunami (od 27.000 do 40.000 evrov), dobiček pa predstavlja približno desetino prihodkov. Kot je navedla, je upravljavske pravice prenesla na drugo fizično osebo.

Kostelićeva je prijavila tudi 150.000 evrov prihrankov.