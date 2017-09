Vesoljček je lutka, film ponaredek

LONDON – Najbolj znan posnetek obdukcije domnevnega nezemljana se je dokončno izkazal za ponaredek. To je potrdil filmar Spyros Melaris, ki je s skupino kolegov leta 1995 film posnel v stanovanju na severu Londona. Čeprav so strokovnjaki vseskozi poudarjali, da gre za očiten ponaredek, je velik del javnosti verjel v njegovo pristnost.

Spyros je povedal, da je vesoljčka izdelal kipar John Humphreys, ki je strokovnjak za specialne učinke in je sodeloval tudi pri snemanju serije Dr. Who. Prav iz arhiva filmskih studiev so dobili medicinske instrumente in kostume za kirurge iz 40. let prejšnjega stoletja. »Zame je bila to le zabava, malce heca, a sem dobil svojo lekcijo,« je priznal Spyros in razkril, da sta na posnetku njegov brat in njegova punca. Za možgane je želel uporabiti malinino marmelado, ampak je moral namero opustiti, ker je bila pretemne barve. Za notranje organe pa je uporabljal drobovino krav in ovac.

Strokovnjake za fotografijo je poskušal pretentati, tako da je 16-milimetrski film navil na originalen kolut iz leta 1947, na katerem je bila prvotno nogometna tekma iz Roswella. »Priznati moram, da sem podcenjeval odziv na posnetek. V resnici je celotna skupnost vernikov v nezemeljska bitja sprejela film kot dokaz za obstoj neznanih letečih predmetov in vesoljcev.«