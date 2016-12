Veleskoki  v novo leto

Pričakovanje novega leta v središčih velemest zaznamujejo velikanske množice praznično razpoloženih, pestro dogajanje in veličastni ognjemeti opolnoči.

1. New York: morda ni pisan na kožo vsakomur, sploh ne tistim, ki jim velikanske množice ne dišijo, pa vendar se le redka mesta lahko pobahajo s tako brbotajočo in kaotično novoletno atmosfero kot New York. Z najslavnejšim zbiranjem na Times Squaru, kjer milijonska množica uživa ob nastopih glasbenikov, z vrhuncem, ko se s tamkajšnjega nebotičnika One Times Square proti tlom spusti velikanska kristalna krogla, težka skoraj pet ton in pol in s premerom slabih štirih metrov.



2. Rio de Janeiro: brazilski Rio morda najbolj slovi po karnevalu, a takoj na drugem mestu je praznovanje novega leta na plaži Copacabana, kjer se gnete več kot dvomilijonska množica. Ob glasbenih nastopih praznovanje popestri zmes tamkajšnjih verovanj, saj se domačini od glave do pet oblečejo v belo (to naj bi prinašalo srečo) in v morje mečejo rože, poklon morski boginji Yemanji.



3. Sydney: prvi plus za skok v novo leto v Sydneyju je časovni pas. Tam bo od vseh velemest na zemeljski obli namreč prvič odbilo polnoč. Drugi pa je največji ognjemet na svetu, prvi ob deveti večerni uri in drugi ob polnoči. Na obrežju se na silvestrovo zbere milijonska množica, ki si pase oči tudi na letalskih akrobacijah, aboriginskem dimnem obredu izganjanja zlih duhov ter floti približno 50 osvetljenih čolnov v pristanišču.



4. London: na silvestrski večer se na obrežju Temze in po tamkajšnjih mostovih zbere približno 250.000-glava množica, ki občuduje 10-minutni ognjemet, ob polnoči pa, seveda, zadonijo zvonovi Big Bena. Sledi obilica pouličnih zabav, ki jih obogatijo parade, v kostume oblečene plesalke, pihalna godba, procesija kraljičinih konj.



5. Hongkong: vrhunec praznovanja novega leta, vsako leto bolj spektakularnega in bolj obiskanega, je vsekakor pirotehnični zmaj, ki osvetli nebo in zapleše po njem. Celotno dogajanje se začne v tamkajšnjem nakupovalnem središču Times Square, kjer se – kot odmev na newyorško doganjanje – proti tlom spusti velikanska osvetljena krogla. Nato se veseljačenje preseli v pristanišče.



6. Berlin: Berin je tako ali tako znan po zabavah vse leto, zatorej ni presenetljivo, da mesto na zadnji dan v letu še dodatno zaživi in zažari. Osrednje dogajanje do polnoči je postavljeno na dvokilometrski odsek, imenovan Party Mile, prepreden z bari, stojnicami s hrano, koncertnimi odri, po polnočnem ognjemetu pa mesto pleše do jutra. Kljub že tradicionalnemu štirikilometrskemu teku na prvi dan novega leta. Čeprav se nekateri odločijo za malce športne zabave že dan prej, na silvestrovo, ko poteka vsakoletni berlinski tek palačink, na katerem tekmovalci med hitenjem proti ciljni črti v zrak mečejo palačinke.