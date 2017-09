Veganski nogometaši

Angleški nogometni klub Forest Green Rovers, ki ga vodi nekdanji nomad, zdaj pa podjetnik, ki se ukvarja z obnovljivimi viri energije, se ponosno razglaša za prvi veganski klub in za pionirja na področju trajnostnega razvoja. Medtem ko so na tekmah po Angliji in vsej Britaniji mesne pite, ocvrt krompirček in pivo nekaj običajnega, pa na stadionu New Lawn s 5000 sedeži, ki stoji v Nailsworthu v grofiji Gloucestershire na jugozahodu Anglije, ni niti hot dogov – meso je prepovedano in vsa gostinska ponudba je veganska.

Zelenico na stadionu zalivajo z deževnico, barva, s katero so prebarvali tribune, ne vsebuje kemikalij, petino energije pa pridobijo iz solarnih plošč na strehah tribun. Na parkirišču imajo polnilnice za električna vozila, ekipa pa nosi zeleno-črne majice z logotipom organizacije za varstvo morja Sea Shepherd UK.

Zeleni četrtoligaši

Roverji, ustanovljeni leta 1889, so v angleško profesionalno nogometno ligo vstopili maja letos. Svojo kampanjo so 5. avgusta začeli kot četrtoligaši. A kljub imenu so Forest Green Rovers začeli postajati zeleni šele leta 2010, ko je predsednik kluba postal Dale Vince. »Čutili smo, da imamo priložnost predstaviti svoje sporočilo občinstvu, ki ga po navadi nima priložnosti slišati,« je Vince povedal novinarjem agencije AFP. »Gre za nogometne navijače, ki smo jim hoteli povedati, da se varovanje okolja tiče vseh nas. Nismo jim hoteli pridigati, ampak jim skrb za okolje predstaviti prek hrane in prevoza.«

Triinpetdesetletni Vince je ustanovitelj družbe Ecotricity, ki se razglaša za prvo zeleno elektropodjetje, ki ponuja elektriko iz obnovljivih virov. Nekdanji newageevski popotnik se ima bolj za naravovarstvenika kakor za poslovneža. Svojo prvo vetrno elektrarno je zgradil leta 1990, ko je še živel v avtodomu na hribu blizu stadiona.

Velike želje in načrti

Precej nogometašev se je tudi v zasebnem življenju odločilo za rastlinsko prehrano.

Uspeh nogometašev je ključnega pomena za širjenje njegovega sporočila. »Naša zelenica je organska. A to ne pomeni nič, če na njej ne bomo dobro igrali,« poudarja Dale Vince, ki sanjari, da se bo njegova ekipa kmalu prebila v angleško drugo ligo, v prihodnjih štirih letih pa namerava odpreti športni center Eco Park z novim stadionom, ki bo v celoti zgrajen iz lesa.

Glavni vzdrževalec stadiona Adam Witchell se pri delu spopada s posebnimi izzivi: »Za zelenico ne moremo uporabljati kar vsakega organskega gnojila. Ne uporabljamo ničesar, kar izvira iz živali,« razloži. To pomeni, da je hlevski gnoj izključen. »To je bolj zdravo zame, za čebele in tudi igralce,« je prepričan Witchell, ki ročno pobira plevel z zelenice, kosi pa jo robotska kosilnica, ki jo poganja sončna energija.

Člani kluba (in gledalci na tekmah) uživajo vegansko hrano, ki jim jo pripravlja kuharska mojstrica Em Franklin. »Mislila sem si: kakšna super zamisel, pripravljati resnično dobro in zdravo hrano za toliko ljudi,« je dejala, medtem ko je pred tekmo kuhala čičerikin kari. In prodaja hrane na tekmah raste.

Brez živalskih sestavin

S prehrano svojih nogometašev je zadovoljen tudi menedžer ekipe Mark Cooper, ki sam ni vegan, se je pa pred pol leta odpovedal mesu. Čeprav so Roverji izgubili 1:0 na prijateljski tekmi s tretjeligaši Milton Keyes, je bil zadovoljen, da so bili njegovi fantje ob polčasu videti enako fit kakor ekipa iz višje lige. Nogometaši v zasebnem življenju lahko jedo meso, a precej se jih je odločilo za vegetarijanstvo ali veganstvo.

Nekateri navijači pa niso ravno navdušeni nad novo gostinsko ponudbo na tekmah. »Tole je kot karton s čili omako,« je dejal Paul in pokazal na veganski burger. »Saj nimam nič proti veganski hrani, rad pa bi imel možnost izbire.« Njegov kolega Martin pa je užival v brezmesni hrani. »Nisem sicer strasten ljubitelj veganske prehrane, a če je videti dobro, jo bom poskusil.« Vsi navijači pa se strinjajo: čaj s sojinim mlekom je neužiten. Pivo je precej boljša alternativa.