Včeraj nuni, danes poročeni

RIM – Nevesta ima 44 let, diplomo iz filozofije, vse življenje je preživela po misijonih po svetu. Druga nevesta ima tudi 44 let in je življenje posvetila revnim in odvisnim od drog, od Rima do Afrike. Isabel in Federica sta dve od številnih Italijanov in Italijank, ki se lahko v Italiji poročijo na matičnem uradu in so pred sodiščem, davčnim in finančnim uradom, v bolnišnici in v primeru smrti obravnavani kot zakonci. Toda njuna zgodba se od drugih vendarle razlikuje: 44-letnici sta nekdanji nuni! Ki sta ugotovili, da se ljubita.



Federica je Italijanka, Isabel Južnoameričanka, obe sta bili pri frančiškanih, red je dobil ime po Frančišku Asiškem. Med misijonom sta se zaljubili, par sta že tri leta, poroča italijanski časnik La Stampa. Federica in Isabel, ki nista več nuni, sta časnik prosili za anonimnost, saj bosta začeli novo življenje: včeraj sta se namreč poročili! Obred v Pinerolu v Piedmontu na severozahodu Italije je vodil župan Luca Salvai. A pot do tu še zdaleč ni bila lahka: preden sta si lahko obljubili večno zvestobo, sta morali skozi formalne procese, s katerimi sta prerezali zvezo s frančiškanskim redom in Vatikanom.



No, po civilnem obredu bosta deležni tudi blagoslova, opravil ga bo nekdanji duhovnik Franco Barbero, ki so ga suspendirali že leta 2003, ker je odkrito in javno podpiral poroke homoseksualnih parov in kritiziral katoliško doktrino. Pravi, da se še vedno počuti duhovnika, vse do očesnih zrkel, a zaradi izobčenja iz Cerkve duhovniškega poklica uradno ne opravlja več. Zato pa piše knjige in blog, prek katerega je spoznal številne duhovnike, ki delijo njegov pogled na svet, in tudi zdaj že nekdanji nuni. Njuna poroka je že dvajseta, ki ji je prisostvoval in jo blagoslovil, sicer pa to ni prva zveza dveh nun, ki jo je blagoslovil. Barbero pravi, da je zgodba Federice in Isabele kot vse ljubezenske zgodbe na svetu. »Postopoma sta se spoznavali in ugotovili, da druga do druge gojita globoka čustva,« je povedal za La Stampo. »Čudoviti ženski sta, globoko verni. Dolgo sta razmišljali, preden sta sprejeli odločitev, to sta storili pogumno, vedoč, da ne bo dobro sprejeta.«



»Bog ima rad, da so ljudje srečni, živijo v ljubezni, obsijani s soncem,« pravi Isabel. »Cerkev pozivava, naj sprejme vse ljudi, ki se imajo radi,« dodaja Federica.