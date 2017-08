Varuška, ki zasluži več od predsednika Pahorja

Na spletu se je znašel oglas, v katerem varuški ponujajo 100.000 funtov letne plače (nekaj več od 108.000 evrov) in precej luksuzno življenje na Barbadosu. Par ima štiri otroke, varovalec njunih otrok pa bi z njimi živel na veliki nogi. Najemnine ni, njegova skrb bodo le otroci. Vse se sliši super, a par je postavil pogoje, kaj vse mora imeti.

Kdor nima diplome iz otroške psihologije, ima otroke in nima vsaj 15 let delovnih izkušenj, odpade. Delovni dan se začne ob 7. uri, konča pa ob 20., in to šest dni tedensko. To pomeni, da je prost le en dan v tednu. Starši zahtevajo nenehno spremljanje otrok, starih dve, pet, sedem in 15 let, a tudi, da se oseba umakne od družine, ko je to potrebno.

Varuške ne sme biti strah letenja, saj bo do trikrat tedensko z zračnim plovilom premagovala razdalje. Bogati par ima namreč hiše v Londonu, na Barbadosu, v Cape Townu in Atlanti.

Nekateri pravijo, da gre za sanjsko službo. Kaj pa menite vi?